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Сампаоли назвал причину отсутствия Дибалы и Икарди в составе сборной Аргентины
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Сампаоли назвал причину отсутствия Дибалы и Икарди в составе сборной Аргентины 

SPORT24.ru 13 часов назад
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал отсутствие нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы и форварда «Интера» Мауро Икарди в составе «альбиселесте» на товарищеские матчи против Италии и Испании.
”Дибале будет трудно привыкнуть к стилю национальной команды. Мы должны оценить его игру. Нынешние игроки лучше, чем Пауло, поэтому ему нужно улучшить свою продуктивность на поле. Ситуация с Икарди похожа на ту, в которой находится Дибала. Сравнение выступлений Икарди в «Интере» и в составе сборной Аргентины — не самое лучшее. Я понял это и почувствовал, что мы должны сделать все, чтобы изменить это.
Я не буду исключать любые варианты, но как тренер сборной Аргентины я не должен смотреть на личные отношения, я должен смотреть на результаты", — сказал Сампаоли, чьи слова приводит издание Goal.
”Если Месси будет в порядке, Аргентина будет его командой. Сейчас это гораздо больше его команда, чем моя. Аргентина является фаворитом грядущего чемпионата мира”, — добавил наставник аргентинцев.
23 марта аргентинцы в Манчестере сыграют с итальянцами, а 27 марта в Мадриде будут противостоять испанцам.
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