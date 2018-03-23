Бразильские футболисты разгромили сборную России со счетом 3:0 

23 марта на московском стадионе «Лужники» прошел товарищеский матч России и Бразилии. Хозяева проиграли со счетом 3:0 в пользу бразильцев.
В матче отличились Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо забивший на 66-й минуте.
Звезда футбола, нападающий ПСЖ Неймар не смог приехать в Россию из-за травмы. В российскую команду тоже из-за травм не были вызваны защитники Георгий Джикия, Виктор Васин, форвард Александр Кокорин.
Полузащитник сборной России Александр Самедов, считает, что из таких матчей нужно делать выводы.
«До этого играли с бельгийцами и португальцами, где есть игроки высшего класса, как и бразильцы. Это тяжело. Судя по счету первый тайм неплохо начали, есть над чем работать. Могли и больше пропустить, могли и забить, но что есть, то есть — нужно делать выводы», — считает Самедов.
А пока мы ждем чемпионат мира по футболу, который примет и Екатеринбург, посмотрите наши шпаргалки: обзор популярных такси, мест, где можно перекусить, и способов (легальных) добыть билет на матчи.