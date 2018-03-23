Бразильцам хватило 12 минут, чтобы разгромить Россию

В первом матче сборной России в 2018 году сыграли вот эти парни. Черчесов наигрывает новую тройку центральных защитников: Гранат-Кутепов-Кудряшов.

У бразильцев — топовый состав. Не хватает только Неймара, пропустившего выезд в Москву из-за травмы.

Первый тайм российская сборная отыграла на ноль, причем неплохо. Пару моментов у ворот Алиссона создать удалось, реализовать их — нет. Агрессивно и с желанием в глазах — так нам нужно играть и на чемпионате мира.

После перерыва каждая атака бразильцев была все опаснее. Совсем страшно стало, когда Игорь Акинфеев стал повторять лионские подвиги после ударов Фирмино и Самедова, чуть не оформившего автогол.

Гол случился на 53-й минуте — после очередного сэйва Акинфеева Миранда из вратарской расстреливал ворота без сопротивления. Затем сборная России снова развалилась по центру, а Головину пришлось фолить. Пенальти реализовал Коутиньо.

Чтобы довести счет до разгромного, Бразилии понадобилось всего 12 минут. Причем третий гол забил самый недооцененный футболист зимнего трансферного окна.

Как только Паулиньо отправился на заработки в Китай — почти все вычеркнули его из числа топ-футболистов. Ну-ну. Неймары, Коутинью, Виллианы — это шикарные игроки. Но на самом деле именно Паулиньо сегодня показал сборной России, что такое топ-уровень. Бразилец выдал один из лучших бокс-ту-бокс перфомансов, что видела земля русская. Унитожал российские атаки, отменил кучу наших передач и постоянно внедрялся в свободные зоны. Гол — логичный результат почти идеального шоу Паулиньо.

Если Россия устроила сомнительный тест-драйв ЧМ-2018, то болельщики в «Лужниках» не подвели. Окей, аншлага не было — его и не должно было быть. Неймар, не лучшая погода, не лучший день недели — вот это все. Зато саундтрек был вполне мирового уровня — буря восторга даже из-за локальных успехов сборной (вроде сэйва Акинфеев), перманентные волны по стадиону и даже танцы зажигательных волонтерш.

Все бы здорово — только диктор вынужденно сообщал вовсе не про голы сборной России. Ну и на выход Антона Заболотного болельщики отреагировали совсем вяло — появившемуся Роберто Фирмино они были рады больше.

Игра с топ-соперником обнажила главную проблему нашей сборной. Команда Черчесова впервые после крестов Джикии и Васина наигрывала новую связку в центре защиты. И пока что она не убедила.

Матч против других фаворитов ЧМ-2018 уже в следующей вторник. Ждем работы над ошибками?