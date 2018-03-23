Джеррард, Фаулер, Тони и Алонсо сыграют в матче легенд «Ливерпуля» и «Баварии» 

Лучшие экс-футболисты последних лет «Ливерпуля» и «Баварии» снова порадуют болельщиков своей игрой.
На «Энфилде» в субботу сыграют Ежи Дудек, Джейми Каррагер, Йон-Арне Риисе, Гари Макалистер, Луис Гарсия, Дирк Кёйт, Стивен Джеррард, Робби Фаулер и другие звезды «Ливерпуля». «Бавария» будет представлена Хансом-Йоргом Буттом, Лотаром Маттеусом, Биксантом Лизаразю, Самми Куффуром, Зе Роберто, Джоване Элбером, Лукой Тони и Роем Макааем. Хаби Алонсо проведет по 45 минут за каждую команду.
Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» сыграют в субботу в 17:00.