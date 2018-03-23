Джеррард, Фаулер, Тони и Алонсо сыграют в матче легенд «Ливерпуля» и «Баварии»

Лучшие экс-футболисты последних лет «Ливерпуля» и «Баварии» снова порадуют болельщиков своей игрой.

Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» сыграют в субботу в 17:00.