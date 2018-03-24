Легенды «Ливерпуля» и «Баварии» сыграли вничью в благотворительном матче 

Легенды «Ливерпуля» в благотворительном матче на «Энфилде» сыграли вничью с командой легенд «Баварии» (5:5). Матч легенд Ливерпуль — Бавария — 5:5 (4:4)
Голы: у хозяев — Кюйт, Оуэн, Фаулер (2), Кварме; у гостей — Тони, Циклер (2), Алонсо, Сержио. «Ливерпуль»: Дудек (Джеймс, 52), Макатир (Кварме, 52), Каррагер, Аггер, Риисе (Бабб, 63), Алонсо (Хаманн, 46; Макаллистер, 70; Шмицер, 82), Макманаман (Бергер, 52), Джеррард, Кюйт, Фаулер (Шмицер, 46; Раш, 63; Олдридж, 76; Риисе, 86), Оуэн. «Бавария»: Бутт (Господарек, 70), Зе Роберто, Демичелис, Лизаразю (Витичек, 46), Маттеус (Пфлюгер, 66), Тарнат, Циклер, Сержио (Мисимович, 66), Макай (Оттль, 63), Элбер (Алонсо, 46), Тони (Циммерман, 56).