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Самбистка Казенюк отметила высокий уровень организации Мемориала Харлампиева
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Самбистка Казенюк отметила высокий уровень организации Мемориала Харлампиева 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Грамотная организация Мемориала Харлампиева и поддержка болельщиков помогли самбистке Татьяне Казенюк победить на турнире. Об этом она рассказала корреспонденту ТАСС после церемонии награждения.
Россиянка в финальной схватке в весовой категории до 60 кг одолела представительницу Казахстана Аккал Отебек.
"Если честно, вся эта обстановка, церемония открытия меня вдохновили сегодня — очень все красиво и грамотно, турнир сделан на высшем уровне. Со здоровьем сегодня все было хорошо, теперь уезжаем 29 марта на сборы, будем повышать европейский рейтинг и готовиться к чемпионату мира в Румынии", — сказала Казенюк.
Турнир проходит в Москве 23 и 24 марта. Местом проведения Мемориала Харлампиева стал центр спорта и образования «Самбо-70».
"Родина всегда дает мне силы. Когда рядом свои люди, вокруг такая поддержка, всегда легче бороться. Когда был чемпионат мира в Сочи [в 2017 году] вообще приехали все мои близкие, так как я родом из Краснодарского края. Сюда, конечно, приехать не смогли, но очень приятно видеть всех этих мальчиков и девочек из школы ["Самбо-70"]", — подчеркнула собеседница ТАСС.
Казенюк является чемпионкой мира 2017 года по самбо.
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