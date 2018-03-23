В КГТУ назвали победителей «Студенческой весны-2018» 

Мой Калининград. В Калининграде в КГТУ 22 марта состоялся гала-концерт конкурса «Студенческая весна-2018».
Участвовали лучшие таланты университета, академии и колледжа. Их определяли в рамках отборочных туров, проводившихся в начале недели.
Открыла вечер начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике КГТУ Г. Розинкевич. Поприветствовав участников, она, в свою очередь, пригласила на сцену начальника БГАРФ С. Карповича. Он не пропускает ни одно мероприятие с участием курсантов и студентов академии. Он также отметил высокий уровень творческого потенциала конкурсантов и пожелал им развивать его, прославляя университетский комплекс, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в КГТУ.
Номера сменяли друг друга. Динамичные разноплановые танцы от народных до брейк-данса, великолепные вокальные данные, — все это совсем скоро будут оценивать уже на региональном уровне. Как сказала один из членов жюри Марина Кудинова, нам за наших участников не стыдно. Все они достойны самых высоких похвал, в целом уровень выступлений заметно подрос.
Между выступлениями проходили приятные процедуры награждения. В этом году из Федерального агентства по делам молодежи пришли специальные награды для обладателей первых мест по направлениям. Традиционно на фестивале определяют и самых ярких участников конкурса.
Для их награждения на сцену вышел ректор КГТУ В. Волкогон. Прежде чем назвать обладателей гран-при ректор поздравил с успешным участием в «Студенческой весне» и исполнил песню, после которой зал взорвался аплодисментами.
Гран-при «Студвесны 2018» завоевали три красавицы из шоу-балета «Тюльпан» (КГТУ), показавшие великолепный народный танец.
Полный список призеров и победителей
Направление «Журналистика»
Номинация «Публикация»:
1 место — Полоник Анна, КГТУ;
2 место — Джобава Елизавета, КГТУ;
3 место — Козлова Алина, КГТУ.
Номинация «Фоторепортаж»:
1 место — Клочкова Александра, КГТУ;
2 место — Баврин Павел, КГТУ.
«Музыкальное» направление
Номинация «Эстрадный вокал, соло»:
1 место — Алиева Арзу, КГТУ;
1 место — Трондина Светлана, КМРК;
2 место — Матяс Александр, КГТУ;
3 место — Горох Кристина, БГАРФ.
Номинация «Эстрадный вокал, дуэт»:
1 место — Мартынов Алексей, Горох Кристина, БГАРФ;
2 место — Голованов Владислав, КГТУ, Трондина Светлана, КМРК;
3 место — Ярмощук Екатерина, Быкова Элина, КМРК.
Номинация «Народная песня, соло»:
1 место — Алиева Арзу, КГТУ;.
2 место — Быкова Элина, КМРК
Номинация «Народная песня, дуэт»:
1 место — Светлана Трондина, КМРК, Дарья Синенко, КГТУ;
2 место — Светлана Трондина, КМРК, Арзу Алиева, КГТУ, Дмитрий Тишевский, КМРК.
Номинация «Авторская песня»:
1 место — Голомазов Евгений, КГТУ;
2 место — Метюков Виталий, КМРК.
«Танцевальное» направление:
Номинация «Эстрадный танец»
1 место — Танцевальный коллектив БГАРФ;
2 место — «Паруса Крузенштерна», КМРК.
3 место — «Constanta», КГТУ
Номинация «Народный танец»;
1 место — Шоу-балет «Тюльпан», КГТУ;
2 место — «Паруса Крузенштерна», КМРК;
3 место — «Паруса Крузенштерна», КМРК.
Номинация «Уличные танцы»
1 место — «Urbanclan», БГАРФ;
2 место — Маркевич Лаврентий, БГАРФ;
3 место — Королев Сергей, БГАРФ.