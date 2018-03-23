В КГТУ назвали победителей «Студенческой весны-2018»

Мой Калининград. В Калининграде в КГТУ 22 марта состоялся гала-концерт конкурса «Студенческая весна-2018».

Участвовали лучшие таланты университета, академии и колледжа. Их определяли в рамках отборочных туров, проводившихся в начале недели.

Открыла вечер начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике КГТУ Г. Розинкевич. Поприветствовав участников, она, в свою очередь, пригласила на сцену начальника БГАРФ С. Карповича. Он не пропускает ни одно мероприятие с участием курсантов и студентов академии. Он также отметил высокий уровень творческого потенциала конкурсантов и пожелал им развивать его, прославляя университетский комплекс, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в КГТУ.

Номера сменяли друг друга. Динамичные разноплановые танцы от народных до брейк-данса, великолепные вокальные данные, — все это совсем скоро будут оценивать уже на региональном уровне. Как сказала один из членов жюри Марина Кудинова, нам за наших участников не стыдно. Все они достойны самых высоких похвал, в целом уровень выступлений заметно подрос.

Между выступлениями проходили приятные процедуры награждения. В этом году из Федерального агентства по делам молодежи пришли специальные награды для обладателей первых мест по направлениям. Традиционно на фестивале определяют и самых ярких участников конкурса.

Для их награждения на сцену вышел ректор КГТУ В. Волкогон. Прежде чем назвать обладателей гран-при ректор поздравил с успешным участием в «Студенческой весне» и исполнил песню, после которой зал взорвался аплодисментами.

Гран-при «Студвесны 2018» завоевали три красавицы из шоу-балета «Тюльпан» (КГТУ), показавшие великолепный народный танец.

Полный список призеров и победителей

Направление «Журналистика»

Номинация «Публикация»:

1 место — Полоник Анна, КГТУ;

2 место — Джобава Елизавета, КГТУ;

3 место — Козлова Алина, КГТУ.

Номинация «Фоторепортаж»:

1 место — Клочкова Александра, КГТУ;

2 место — Баврин Павел, КГТУ.

«Музыкальное» направление

Номинация «Эстрадный вокал, соло»:

1 место — Алиева Арзу, КГТУ;

1 место — Трондина Светлана, КМРК;

2 место — Матяс Александр, КГТУ;

3 место — Горох Кристина, БГАРФ.

Номинация «Эстрадный вокал, дуэт»:

2 место — Голованов Владислав, КГТУ, Трондина Светлана, КМРК;

3 место — Ярмощук Екатерина, Быкова Элина, КМРК.

Номинация «Народная песня, соло»:

1 место — Алиева Арзу, КГТУ;.

2 место — Быкова Элина, КМРК

Номинация «Народная песня, дуэт»:

1 место — Светлана Трондина, КМРК, Дарья Синенко, КГТУ;

2 место — Светлана Трондина, КМРК, Арзу Алиева, КГТУ, Дмитрий Тишевский, КМРК.

Номинация «Авторская песня»:

1 место — Голомазов Евгений, КГТУ;

2 место — Метюков Виталий, КМРК.

«Танцевальное» направление:

Номинация «Эстрадный танец»

1 место — Танцевальный коллектив БГАРФ;

2 место — «Паруса Крузенштерна», КМРК.

3 место — «Constanta», КГТУ

Номинация «Народный танец»;

1 место — Шоу-балет «Тюльпан», КГТУ;

2 место — «Паруса Крузенштерна», КМРК;

3 место — «Паруса Крузенштерна», КМРК.

Номинация «Уличные танцы»

1 место — «Urbanclan», БГАРФ;

2 место — Маркевич Лаврентий, БГАРФ;