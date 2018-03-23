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Геркус: бразильцы не укатали нас пешком, сборная России — в порядке
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Геркус: бразильцы не укатали нас пешком, сборная России — в порядке 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с Бразилией (0:3).
«Мне кажется сегодня Алексей Миранчук хорошо сыграл. Бразильцы не укатали нас пешком, давайте не будем преувеличивать. Мне кажется, сборная России — в порядке. Холодно было сегодня», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Напомним, что все голы Бразилия забила во второй тайме. Мячи на свой счёт записали Жоао Миранда, Паулиньо и Филиппе Коутиньо, который отличился с пенальти.
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