Выход на трех станциях метро красной ветки закрыли после матча Россия‐Бразилия

На стадионе в Лужниках завершился товарищеский матч Россия — Бразилия, из‐за хлынувших к метро толп зрителей руководство метрополитена закрыло на выход станции «Спортивная», «Лужники», а также северный вестибюль станции «Воробьевы горы», сообщил «Интерфакс»

Перед началом игры станции работали только на выход пассажиров.

За матчем, в котором бразильцы одержали победу со счетом 3:0, наблюдало более 60 тысяч болельщиков. В предыдущие два дня антидопинговая служба Международной федерации футбола провела проверки российских футболистов. Повторный забор

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