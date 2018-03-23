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Выход на трех станциях метро красной ветки закрыли после матча Россия‐Бразилия
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Выход на трех станциях метро красной ветки закрыли после матча Россия‐Бразилия 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
На стадионе в Лужниках завершился товарищеский матч Россия — Бразилия, из‐за хлынувших к метро толп зрителей руководство метрополитена закрыло на выход станции «Спортивная», «Лужники», а также северный вестибюль станции «Воробьевы горы», сообщил «Интерфакс».
Перед началом игры станции работали только на выход пассажиров.
За матчем, в котором бразильцы одержали победу со счетом 3:0, наблюдало более 60 тысяч болельщиков. В предыдущие два дня антидопинговая служба Международной федерации футбола провела проверки российских футболистов. Повторный забор
допинг-проб
у спортсменов — нечастое явление. Наши корреспонденты обсудили ситуацию со спортивными экспертами.
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