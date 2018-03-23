Хенрик Седин: Пару месяцев мы выглядели неплохо, но затем травмы нас подкосили

— Проигрывать всегда неприятно. Пару месяцев мы выглядели неплохо, но затем травмы нас подкосили. Нам не удалось сохранить желанный уровень. Если в этой лиге ты теряешь 5-10 процентов ресурсов, то ты станешь проигрывать. Это с нами и случилось.

В таком возрасте стараешься получать удовольствие от каждой игры и каждого дня. И мне кажется, что нам это удается. Проигрывать всегда неприятно, но на арене ты должен наслаждаться как можно больше, — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Ванкувер» 14 марта выбыл из борьбы за плей-офф в текущем сезоне.