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Хенрик Седин: Пару месяцев мы выглядели неплохо, но затем травмы нас подкосили
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Хенрик Седин: Пару месяцев мы выглядели неплохо, но затем травмы нас подкосили 

Советский спорт 40 минут назад
— Проигрывать всегда неприятно. Пару месяцев мы выглядели неплохо, но затем травмы нас подкосили. Нам не удалось сохранить желанный уровень. Если в этой лиге ты теряешь 5-10 процентов ресурсов, то ты станешь проигрывать. Это с нами и случилось.
В таком возрасте стараешься получать удовольствие от каждой игры и каждого дня. И мне кажется, что нам это удается. Проигрывать всегда неприятно, но на арене ты должен наслаждаться как можно больше, — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Ванкувер» 14 марта выбыл из борьбы за плей-офф в текущем сезоне.
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