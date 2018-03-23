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Геркус: договорились не комментировать перенос игры с «Амкаром» до её окончания
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Геркус: договорились не комментировать перенос игры с «Амкаром» до её окончания 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о переносе гостевого матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» из Перми в Москву.
«Мы договорились не комментировать перенос матча с «Амкаром» до его окончания. Два клуба согласились, значит матч, скорее всего, перенесён. Письмо в РФПЛ должен отправить клуб-хозяин матча», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Поединок между «Амкаром» и «Локомотивом» состоится в Москве на домашнем стадионе «железнодорожников» — «РЖД Арене». Игра пройдёт 31 марта и начнётся в 14:00 мск.
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