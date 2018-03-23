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Красноярский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом ЧМ-2018
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Красноярский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом ЧМ-2018 

RT на русском 36 минут назад
Красноярский футбольный клуб «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета турнира.
«Тотем» основанный в 2003 году, является действующим вице-чемпионом мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов. В клубе тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома №1 и 20 детей из неблагополучных семей.
Во время ЧМ-2018 игроки «Тотема» проведут матчи с воспитанниками детских домов Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
Ранее сообщалось, что футболисты «Тотема» стали вторыми на ЧМ среди воспитанников детских домов в Польше.
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