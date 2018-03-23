Черчесов дал окончательный ответ на вопрос о возвращении братьев Березуцких в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал окончательный ответ на вопрос о возвращении Алексея и Василия Березуцких в национальную команду. «Скажу в заключительный раз. Перед сбором в Катаре Василий позвонил и сразу сказал, что хочет завершить карьеру в сборной. Я ему сказал: „Давай не торопиться, эмоции могут схлынуть, и передумаешь, поиграйте в клубе, посмотрим на состояние здоровья. Согласны?“ Они сказали: „Согласны!“, — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также сказал, что после разговора в Катаре он два раза выходил на связь с братьями.

»Перед Кубком Конфедераций ездил к ним в Ватутинки, они сказали, что не готовы на тот момент. Перед последним сбором мы снова созвонились и они сказали, что ничего не поменялось. Фактически ещё тогда они завершили карьеру, а я упрашивал их не торопиться», — отметил Черчесов.

Тренер призвал всех уважать решение футболистов.

«Давайте уважать их решение. Я хотел, чтобы они были в сборной. Может быть, я не прав, но ситуация такова, какова она есть», — добавил Черчесов.

Ранее он был солидарен с мнением, что российская команда не хватало креатива в фазе атаки против сборной Бразилии.