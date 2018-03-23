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Черчесов оправдался за разгром от Бразилии
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Черчесов оправдался за разгром от Бразилии 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда пропустила три гола за 13 минут в матче с бразильцами. Слова специалиста передает корреспондент «Ленты.ру».
«Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас на бровке стоял игрок, готовый выйти на замену. Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста. На таком уровне нельзя упускать инициативу даже не на 13 минут, а на пару. Тем более против команды, которая умеет так играть в атаке», — заявил Черчесов.
Тренер отметил, что пока не обсуждал со своими помощниками, что нужно поменять в игре команды. Он пообещал, что они сделают это, когда пересмотрят матч в спокойной обстановке.
Встреча состоялась ранее 23 марта в московских «Лужниках» и завершилась со счетом 0:3. На 53-й минуте защитник Жоао Миранда забил первый мяч, спустя девять минут полузащитник Филиппе Коутиньо удвоил преимущество бразильцев, а окончательный счет установил хавбек Паулиньо.
До старта чемпионата мира у сборной России осталось три товарищеских поединка. Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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