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Черчесов посетовал на то, что перед каждым пропущенным голом готовилась замена
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Черчесов посетовал на то, что перед каждым пропущенным голом готовилась замена 

RT на русском 33 минуты назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был солидарен с мнением, что российская команда не хватало креатива в фазе атаки против сборной Бразилии. «В какой-то степени соглашусь. Понятно, что было легче доходить, а после соперник встречал плотнее, что логично. Но моменты были, которые можно реализовать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Он отметил, что где-то россияне ошибались сами, а где-то их заставлял соперник. Наставник посетовал на то, что перед каждым пропущенным голом готовилась замена.
«За 30 секунд до каждого гола у нас стоял игрок, который готов был выйти на поле. Совпадения, но мы хотели вносить коррективы», — добавил Черчесов.
Ранее сборная России по футболу уступила Бразилии в контрольном матче.
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