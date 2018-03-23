Черчесов посетовал на то, что перед каждым пропущенным голом готовилась замена

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был солидарен с мнением, что российская команда не хватало креатива в фазе атаки против сборной Бразилии. «В какой-то степени соглашусь. Понятно, что было легче доходить, а после соперник встречал плотнее, что логично. Но моменты были, которые можно реализовать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что где-то россияне ошибались сами, а где-то их заставлял соперник. Наставник посетовал на то, что перед каждым пропущенным голом готовилась замена.

«За 30 секунд до каждого гола у нас стоял игрок, который готов был выйти на поле. Совпадения, но мы хотели вносить коррективы», — добавил Черчесов.

Ранее сборная России по футболу уступила Бразилии в контрольном матче.