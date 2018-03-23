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Станислав Черчесов: мы хотели выиграть, но моментами соперник был сильнее
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Станислав Черчесов: мы хотели выиграть, но моментами соперник был сильнее 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от команды Бразилии посетовал на недостаток удачи при проведении замен, а также признался, что у его подопечных было желание обыграть соперников.
"В игре нам не хватало качественного завершения атаки, — признается специалист, слова которого приводит Чемпионат.Com. — Тактические просчеты в обороне объясняются тем, что мы сами грешили, но и соперник нас вынуждал ошибаться. Класс у них есть. Но буквально за 30 секунд до каждого из забитых голов мы готовили замены и нам не хватило той минуты, чтобы вышел свежий игрок. Пары минут нельзя упускать в том, чтобы упускать инициативу".
"У Бразилии футболисты очень хорошего качества, однако у нас было желание не просто играть, а одержать победу. Однако соперник в определенные моменты был сильнее, — цитирует Черчесова РИА Новости. — Что же до травмированных игроков в нашем составе, то не нужно плакаться по отсутствию. У нас есть другие игроки, и если мы будем плакаться, то это их может оскорбить. Этой тройкой мы еще ни разу не играли. Нужно терпимее относиться к таким моментам, ведь мы начинаем строить с нуля".
Напомним, что в товарищеском поединке с Бразилией российские футболисты были разгромлены со счетом 0:3. Матч проходил на московском стадионе «Лужники».
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