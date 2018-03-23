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Златан Ибрагимович: «Дорогой Лос-Анджелес, добро пожаловать»
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Златан Ибрагимович: «Дорогой Лос-Анджелес, добро пожаловать» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович по традиции ярко представил свой переход в американский клуб. «Дорогой Лос-Анджелес, добро пожаловать», — такое сообщение оставил 36-летний нападающий на выкупленной им полосе газеты Los Angeles Times, одной из крупнейших в стране.
Zlatan announcing his move to LA Galaxy is peak Zlatan! 😂 (📷 via @latimes) pic.twitter.com/dPSqvTi27C
— Goal (@goal) 23 марта 2018 г.
В комментарии для пресс-службы «Гэлакси» футболист отметил, что очень рад возможности поиграть в MLS. Швед, покинувший накануне "Манчестер Юнайтед", сегодня подписал контракт с лос-анджелесским клубом.
— Мне идеально подходит переход в США и возможность сыграть за самый успешный клуб MLS, — сказал Ибрагимович. — Я очень рад присоединиться к клубу с богатыми победными традициями, которая уже более 20 лет олицетворяет футбол в Лос-Анджелесе. Хочу поблагодарить всех за возможность сыграть в «Гэлакси». С нетерпением жду возможности присоединиться к партнерам по команде и помочь клубу в этом сезоне.
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