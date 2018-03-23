Россия во второй раз подряд начала год с домашнего поражения 

Сборная России в третий раз в истории (и во второй подряд) начала год с поражения на своем поле. В 2006 году команда под руководством Александра Бородюка на стадионе «Локомотив» уступила бразильцам — 0:1, а в 2017-м подопечные Станислава Черчесова проиграли Кот-д’Ивуару — 0:2.
Если не учитывать 1992 год, который начинала сборная СНГ, наша сборная в 26 стартовых встречах одержала 10 побед при 10 поражениях. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи сборной России в календарном году
Турнир
Соперник
21.02.1993
США (г)
Сергеев
29.01.1994
США (г)
Радченко
08.03.1995
Словакия (г)
Карпин
07.02.1996
Мальта (г)
Карпин, Кирьяков
07.02.1997
Югославия (н)
Попов
16.02.1998
Греция (г)
Колыванов
27.03.1999
Армения (г)
Карпин-2, Бесчастных
23.02.2000
Израиль (г)
Бесчастных
28.02.2001
Греция (г)
Бузникин-2, Хохлов
13.02.2002
Ирландия (г)
12.02.2003
Кипр (г)
Хохлов
31.03.2004
Болгария (г)
Сычев-2 09.02.2005
Италия (г)
01.03.2006
Бразилия (д)
07.02.2007
Голландия (г)
Быстров
26.03.2008
Румыния (г)
28.03.2009
Азербайджан (д)
Павлюченко, Зырянов
03.03.2010
Венгрия (г)
Билялетдинов
09.02.2011
Иран (н)
29.02.2012
Дания (г)
Широков, Аршавин
06.02.2013
Исландия (г)
Широков, Шатов
05.03.2014
Армения (д)
Кокорин, Д. Комбаров
27.03.2015
Черногория* (д)
26.03.2016
Литва (д)
Смолов, Головин, Глушаков
24.03.2017
Кот-д’Ивуар (д)
23.03.2018
Бразилия (д)
+10=6-10, мячи 33-31.
* — Матч остановлен при счете 0:0 на 67-й мин., сборной Черногории присуждено поражение со счетом 0:3