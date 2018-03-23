Россия во второй раз подряд начала год с домашнего поражения

Сборная России в третий раз в истории (и во второй подряд) начала год с поражения на своем поле. В 2006 году команда под руководством Александра Бородюка на стадионе «Локомотив» уступила бразильцам — 0:1, а в 2017-м подопечные Станислава Черчесова проиграли Кот-д’Ивуару — 0:2.

Если не учитывать 1992 год, который начинала сборная СНГ, наша сборная в 26 стартовых встречах одержала 10 побед при 10 поражениях. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи сборной России в календарном году

Турнир

Соперник

21.02.1993

США (г)

Сергеев

29.01.1994

США (г)

Радченко

08.03.1995

Словакия (г)

Карпин

07.02.1996

Мальта (г)

Карпин, Кирьяков

07.02.1997

Югославия (н)

Попов

16.02.1998

Греция (г)

Колыванов

27.03.1999

Армения (г)

Карпин-2, Бесчастных

23.02.2000

Израиль (г)

Бесчастных

28.02.2001

Греция (г)

Бузникин-2, Хохлов

13.02.2002

Ирландия (г)

12.02.2003

Кипр (г)

Хохлов

31.03.2004

Болгария (г)

Сычев-2 09.02.2005

Италия (г)

01.03.2006

Бразилия (д)

07.02.2007

Голландия (г)

Быстров

26.03.2008

Румыния (г)

28.03.2009

Азербайджан (д)

Павлюченко, Зырянов

03.03.2010

Венгрия (г)

Билялетдинов

09.02.2011

Иран (н)

29.02.2012

Дания (г)

Широков, Аршавин

06.02.2013

Исландия (г)

Широков, Шатов

05.03.2014

Армения (д)

Кокорин, Д. Комбаров

27.03.2015

Черногория* (д)

26.03.2016

Литва (д)

Смолов, Головин, Глушаков

24.03.2017

Кот-д’Ивуар (д)

23.03.2018

Бразилия (д)

+10=6-10, мячи 33-31.

* — Матч остановлен при счете 0:0 на 67-й мин., сборной Черногории присуждено поражение со счетом 0:3