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«Россия такая, какая есть». Дворкович — о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»
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«Россия такая, какая есть». Дворкович — о переносе матча «Амкар» — «Локомотив» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-премьер РФ, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович после товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3) ответил на вопрос о своем отношении к переносу матча 24-го тура премьер-лиги «Амкар» — «Локомотив», передает из Лужников корреспондент «СЭ» Павел ГУРЕВИЧ. Клубы договорились о том, что встреча 31 марта состоится в Москве на арене железнодорожников.
— Российский чемпионат и перенос матча «Амкар» — «Локомотив» не комментирую, — сказал Дворкович. — Россия такая, какая есть. В этом году аномальная зима, холодная температура держится дольше обычного. Винить некого.
Спорт-Экспресс: последние новости
Газзаев - о поражении России от Бразилии: "Жалкое зрелище. Но надо сделать правильные выводы!" Самедов - об игре с бразильцами: "Могли пропустить еще больше" Виталий Мутко: "Организация матча Россия - Бразилия предварительно заслуживает неплохой оценки"
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