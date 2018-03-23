«Россия такая, какая есть». Дворкович — о переносе матча «Амкар» — «Локомотив»

Вице-премьер РФ, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович после товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3) ответил на вопрос о своем отношении к переносу матча 24-го тура премьер-лиги «Амкар» — «Локомотив», передает из Лужников корреспондент «СЭ» Павел ГУРЕВИЧ . Клубы договорились о том, что встреча 31 марта состоится в Москве на арене железнодорожников.

— Российский чемпионат и перенос матча «Амкар» — «Локомотив» не комментирую, — сказал Дворкович. — Россия такая, какая есть. В этом году аномальная зима, холодная температура держится дольше обычного. Винить некого.