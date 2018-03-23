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Черчесов: «Нойштедтер уже два года не играет в опорной зоне»
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Черчесов: «Нойштедтер уже два года не играет в опорной зоне» 

SPORT24.ru 19 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предложение перевести на позицию опорного полузащитника игрока обороны Романа Нойштедтера.
— Вы постоянно называете какие-то фамилии… Дайте нам принимать решения. Что касается Нойштедтера, то он два года не играет в опорной зоне. И сегодня вдруг ему выходить против Бразилии? Получается, я бы бросил человека в пекло. Если бы были слабенькие соперники — можно было бы потихоньку ввести Романа в состав. И чем он помог на чемпионате Европы? После Евро-2016 петиции люди писали: всех прогнать, всех застрелить… А теперь надо в состав ставить. Думаю, на Евро Нойштедтер не сильно помог на позиции опорника. Он в клубе играет все матчи на позиции центрального защитника. Я ответил на ваш вопрос? — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Антон Матвеев.
Сегодня сборная России в контрольном матче крупно уступила команде Бразилии (0:3).
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