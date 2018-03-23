Станислав Черчесов: «Зачем сборной Нойштедтер и Габулов? Это оскорбление по отношению к тем, кто играл»

— Нойштедтер и Габулов — для чего вам эти футболисты? Какой у них статус в команде?

— Вы спрашиваете про двух футболистов, которых сегодня на поле не было. Это оскорбление по отношению к тем ребятам, которые играли.

— Габулов, например, не играет в «Брюгге». Для чего вы вызываете его?

— Давайте не будем вызывать, если вы не хотите. Нойштедтер всегда играет за «Фенербахче»! Играет все игры по 90 минут. А насчет Габулова я уже отвечал. Если вы обратили внимание, в запасе его сегодня не было. Это российский футболист, который приносил нам пользу. По той или иной причине он попал в сегодняшнюю ситуацию. А наша задача — пригласить его, посмотреть и узнать, в каком он состоянии. Даже не играя, человек не теряет форму. Возвращусь снова во времена своей карьеры. Когда я перешел в Дрезден, в четырех матчах пропустил столько же, сколько в "Спартаке" за сезон не пропускал. Сидел на лавке, но так же вызывался в сборную. Потому что сам я не изменился, а ситуация изменилась. То же самое было у Овчинникова, Харина, Нигматуллина. Мы не можем разбрасываться своими игроками. Хотя естественно, его ситуация нас не устраивает. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Россия — Бразилия