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«Лужники» после матча Россия — Бразилия избежали повторения ноябрьской давки
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«Лужники» после матча Россия — Бразилия избежали повторения ноябрьской давки 

Вести.Ru 1 час назад
Болельщики сборной России по футболу после матча национальной команды против Бразилии (0:3) избежали повторения давки, которой в прошлом году ознаменовалась дебютная игра на стадионе «Лужники» после его реконструкции. Тогда в ноябре 2017 года сборная России встречалась с командой Аргентины (0:1) и после завершения игры российские поклонники футбола больше часа не могли добраться до станций метрополитена, из-за устроенных давок.
В этот раз по словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина давок избежать удалось, а последний болельщик покинул трибуны стадиона спустя 11 минут после окончания матча, сообщает ТАСС. На матче Россия — Бразилия на Большой спортивной арене «Лужники» собралось порядка 59 тысяч болельщиков. Отмечается, что ошибки логистики после прошлого поединка на московском стадионе учли и в этот раз было организовано несколько потоков движения людей, что позволило ему быть не плотным и ускоренным.
Известно, что болельщики с верхних ярусов, которые выпускали позже остальных, оказывались возле станции метро спустя полчаса после финального свистка.
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