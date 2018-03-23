Организаторы товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3) в «Лужниках» избежали давки, которая случилась в прошлом году после матча Россия — Аргентина (0:1). Все было организовано грамотно — люди шли к метро размеренно, не спеша, но и не в черепашьем темпе, не давили друг друга.
У метро «Спортивная» болельщиков предупреждали, что станция перегружена, просьба идти до «Фрунзенской».
В само метро пускали бесплатно, в итоге и здесь все прошло организованно.
Помогло и то, что публика стала покидать стадион задолго до финального свистка. (Сергей ЕГОРОВ)
Россия — Бразилия