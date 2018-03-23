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ВВС обругали за отретушированное фото британского политика на фоне Кремля
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ВВС обругали за отретушированное фото британского политика на фоне Кремля 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Телеканал ВВС подвергся нападкам пользователей Twitter после показа отретушированного фото британского парламентария Джереми Корбина, не поддержавшего антироссийскую риторику Лондона по «делу Скрипаля». На снимке политик оказался запечатлен на фоне Кремля в «русской» шапке, сообщает RT.
На оригинальной фотографии лидер британской оппозиции стоит на обычном желто-сером уличном фоне в кепи.
«Какой совершенно нейтральный фон, @BBCNewsnight. Может, разбавить его фотографией премьер-министра, со смехом сжимающей в кулаках рублевые купюры?» — пишет одни из юзеров. «Какой позорный фон, просто стыд. Призвать к международному сотрудничеству попросить веских доказательств перед тем, как усиливать военную риторику, — это теперь сговор с Россией? Стыдно», — замечает другой.
Обозреватель The Guardian Оуэн Джонс на следующий день после выхода передачи сделал замечание ВВС в прямом эфире, отмечает RT. Ведущие возразили ему тем, что это был реальный снимок Корбина. Этот фрагмент редакторы вырезали.
В то же время один из ведущих юристов Великобритании Джо Мом рассказал, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника ВВС, что канал намеренно зашифровывает негативные послания в изображениях, так как не может озвучить свою критику напрямую.
Как отмечает The Telegraph, Корбин ранее призвал передать Москве образцы из Солсбери, чтобы установить, имеет ли Россия отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лидер Лейбористской партии отказался напрямую обвинять Москву в преступлении и рекомендовал более взвешенно подходить к этому вопросу.
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