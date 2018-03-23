ВВС обругали за отретушированное фото британского политика на фоне Кремля

Телеканал ВВС подвергся нападкам пользователей Twitter после показа отретушированного фото британского парламентария Джереми Корбина , не поддержавшего антироссийскую риторику Лондона по «делу Скрипаля». На снимке политик оказался запечатлен на фоне Кремля в «русской» шапке, сообщает RT.

На оригинальной фотографии лидер британской оппозиции стоит на обычном желто-сером уличном фоне в кепи.

«Какой совершенно нейтральный фон, @BBCNewsnight. Может, разбавить его фотографией премьер-министра, со смехом сжимающей в кулаках рублевые купюры?» — пишет одни из юзеров. «Какой позорный фон, просто стыд. Призвать к международному сотрудничеству попросить веских доказательств перед тем, как усиливать военную риторику, — это теперь сговор с Россией? Стыдно», — замечает другой.

Обозреватель The Guardian Оуэн Джонс на следующий день после выхода передачи сделал замечание ВВС в прямом эфире, отмечает RT. Ведущие возразили ему тем, что это был реальный снимок Корбина. Этот фрагмент редакторы вырезали.

В то же время один из ведущих юристов Великобритании Джо Мом рассказал, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника ВВС, что канал намеренно зашифровывает негативные послания в изображениях, так как не может озвучить свою критику напрямую.