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Андрей Червиченко: Между нами и бразильцами просто пропасть
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Андрей Червиченко: Между нами и бразильцами просто пропасть 

Советский спорт 12 минут назад
— С одной стороны, наши сражались, пытались… с другой — добивает разница в классе, просто пропасть между нами и бразильцами. Думаю, если бы они очень захотели — счет был бы еще более неприличным. Да и если бы не Игорь Акинфеев — он и был бы еще более неприличным. Три пропущенных мяча во втором тайме? Скажу крамольную мысль, но, может, просили в первом тайме нас не гонять (смеется). Я не видел, чтобы в первые 45 минут гости сильно хотели бегать, а во втором чуть-чуть добавили — и мы увидели то, что получилось в итоге. По игре было видно, что совсем разного уровня команды на поле, — сказал Червиченко.
Следующий контрольный матч россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?
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