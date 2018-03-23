Эксперт: между сборными России и Бразилии просто пропасть, счёт мог бы быть ещё более неприличным

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру сборной России по футболу в контрольном матче с командой Бразилии, который завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 0:3. «С одной стороны, наши сражались, пытались. С другой — добивает разница в классе, просто пропасть между нами и бразильцами. Думаю, если бы они очень захотели — счёт был бы ещё более неприличным. Да и если бы не Игорь Акинфеев — он и был бы ещё более неприличным. Три пропущенных мяча во втором тайме? Скажу крамольную мысль, но, может, просили в первом тайме нас не гонять», — цитирует эксперта сайт Rusfootball.info.

По словам Червиченко, ему показалось, что в стартовые 45 минут бразильские футболисты не горели желанием включать максимальные скорости.

«А во втором чуть-чуть добавили — и мы увидели то, что получилось в итоге. По игре было видно, что совсем разного уровня команды на поле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу уступила Бразилии в контрольном матче.