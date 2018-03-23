Евгений Ловчев: Больше всего жаль Акинфеева — он провел выдающийся матч

— Бразильцы все делали быстрее, это понятно — все их футболисты играют в ведущих клубах Европы, в ведущих чемпионатах. К тому же, у них сезон в разгаре, а наши только входят в сезон. Но в середине первого тайма наши увидели, что не так страшен черт, как его малюют, плюс начал выручать Акинфеев.

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Больше всего жаль Акинфеева — он провел выдающийся матч. Это ответ тем скептикам, которые поднимают вопрос, кто у нас лучший вратарь. Но наши немного оклемались, стали огрызаться.

В первом тайме была максимум одна ошибка защитников. Но во втором тайме ошибаться стали чаще.

— Первый гол… — Давайте его разберем. Бразильцы подали с фланга. С тем человеком, который забил гол, боролся Гранат. Он должен был с ним играть до конца эпизода. Но после подачи, Гранат превратился в зрителя — стоял и смотрел, как там будет дальше. А этот парень из-под него выскочил на дальнюю штангу и забил.

И такие ошибки у наших защитников постоянно проявляются. В какой-то момент они концентрируют внимание на мяче, а не на игроке, который потом забивает гол.

— Второй гол… — Несколько человек пошли на Марсело и оголили центральную зону. Пришлось руками хватать Паулиньо. Хотя, думаю, в том эпизоде Акинфеев выручил бы. Дальше наши немного поплыли, но даже при этом один гол могли забить, потому что бразильцы уже бросили играть. Но это уровень нашего футбола, никуда от этого не деться.

— Резюме? — Важно, чтобы защитники, как можно меньше ошибались. Тогда с такими топ-командами есть шансы. Но бразильцы техничнее наших ребят и быстрее. Это преимущество в технике и скорости давало возможность уверенно идти вперед. А наши часто старались назад сыграть. Это неуверенность в своих силах.

— Все опасались, что будет 0:3, так и вышло. А впереди Франция, где тоже звезда на звезде. — С Францией наши лучше сыграют. Их уже изрядно ошарашили, да и деваться уже некуда.

— И теперь вывод из увиденного. — Вывод один: понимать свой истинный уровень, проигрывать, но учиться на матчах с такими грандами. Учиться надо не на «Тосно», а на лучших командах мира. Слуцкий сказал, что это неоценимый и полезный опыт. Я с ним полностью согласен.

И в конце хочу нотку оптимизма добавить. В 1965 году сборная СССР, так же в переполненных «Лужниках», проиграла Бразилии во главе с Пеле 0:3, а на следующий год наша команда в Англии стала бронзовым призером чемпионата мира.