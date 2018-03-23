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Самедов рассказал о причинах провала сборной России в матче с Бразилией
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Самедов рассказал о причинах провала сборной России в матче с Бразилией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал результат товарищеского матча России против Бразилии. Слова спортсмена приводит RT.
"Всего, наверно, не хватило. Футболисты сборной Бразилии — это высший уровень. То, как они работают с мячом, то, как они выходят из-под прессинга, то, как они наказывают за ошибки. Все самое лучшее, что есть в футболе, собрано в команде Бразилии", — сказал Самедов.
Футболист также добавил, что ошибки, допущенные в матче, будут исправлены в матче со сборной Франции.
"Через такие игры нужно учиться", — добавил он.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал неудачный результат россиян.
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