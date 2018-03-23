Самедов рассказал о причинах провала сборной России в матче с Бразилией

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал результат товарищеского матча России против Бразилии. Слова спортсмена приводит RT.

"Всего, наверно, не хватило. Футболисты сборной Бразилии — это высший уровень. То, как они работают с мячом, то, как они выходят из-под прессинга, то, как они наказывают за ошибки. Все самое лучшее, что есть в футболе, собрано в команде Бразилии", — сказал Самедов.

Футболист также добавил, что ошибки, допущенные в матче, будут исправлены в матче со сборной Франции.

"Через такие игры нужно учиться", — добавил он.