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Самедов: всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке
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Самедов: всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке 

Чемпионат.com 9 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение в товарищеском матче с Бразилией (0:3).
«Могли пропустить больше, могли пропустить меньше. Что есть, то есть. Я не знаю, почему не было аншлага на трибунах. Нам есть над чем работать, нужно делать выводы. Всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Напомним, что все голы Бразилия забила во второй тайме. Мячи на свой счёт записали Жоао Миранда, Паулиньо и Филиппе Коутиньо, который отличился с пенальти.
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