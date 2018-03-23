Самедов: всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение в товарищеском матче с Бразилией (0:3). «Могли пропустить больше, могли пропустить меньше. Что есть, то есть. Я не знаю, почему не было аншлага на трибунах. Нам есть над чем работать, нужно делать выводы. Всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина Напомним, что все голы Бразилия забила во второй тайме. Мячи на свой счёт записали Жоао Миранда, Паулиньо и Филиппе Коутиньо, который отличился с пенальти.