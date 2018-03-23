Аргентина — Италия. Игуаин и Буффон сыграют друг против друга с первых минут

Стали известны стартовые составы Аргентины и Италии на товарищеский матч. В воротах итальянцев сыграет 40-летний капитан Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса». В атаке аргентинцев появится одноклубник Буффона Гонсало Игуаин Аргентина: Кабальеро, Бустос, Отаменди, Фасио, Тальяфисо, Паредес, Билья, Лансини, Ло Чельсо, Ди Мария, Игуаин. Италия: Буффон, Флоренци, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Пароло, Верратти, Жоржинью, Кьеза, Иммобиле, Инсинье. Матч начнется в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.