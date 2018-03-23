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Козлов: у Кошечкина с психикой всё нормально, он не может сломаться
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Козлов: у Кошечкина с психикой всё нормально, он не может сломаться 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (1-4).
«Хочу поздравить «Ак Барс» с проходом в следующий круг и пожелать им удачи. Доволен командой, доволен тем, какой они проявили характер, какой большой объём работы провели в этом сезоне, как все добавили. Казани — удачи.
Основная причина поражения — были допущены ошибки. С таким соперником, как «Ак Барс», их допускать нельзя. Стечение ошибок повлияло на результат. Как оцениваю свою работу? Не знаю, это не мне обсуждать. Новый контракт? Мы только сезон закончили.
Я сломал психику Кошечкину, заменив его в третьем матче? Нет, я так не считаю. У нас два хороших вратаря. Знаю характер Кошечкина, у него с психикой всё нормально, он не может сломаться», — сказал Козлов на пресс-конференции.
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