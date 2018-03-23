Дворкович — о выходе из «Лужников»: «Если удалось справиться с потоками людей, значит, уроки выучены»

Вице-премьер РФ, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович после товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3) выразил надежду, что в «Лужниках» сделали выводы из неудачной организации выхода болельщиков после ноябрьской игры национальной команды с Аргентиной, передает корреспондент «СЭ» Павел ГУРЕВИЧ . На этот раз зрители покинули арены без серьезных задержек.

— Есть нарекания по выходу со стадиона? — вопрос Дворковичу.

— Поскольку я задержался в раздевалке, не видел, как выходили со стадиона болельщики. Потом уточню, проанализируем, были ли проблема. Пока ни о каких нареканиях не слышал. Если удалось справиться с потоками людей, значит, уроки выучены.

Россия — Бразилия