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Дворкович — о выходе из «Лужников»: «Если удалось справиться с потоками людей, значит, уроки выучены»
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Дворкович — о выходе из «Лужников»: «Если удалось справиться с потоками людей, значит, уроки выучены» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вице-премьер РФ, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович после товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3) выразил надежду, что в «Лужниках» сделали выводы из неудачной организации выхода болельщиков после ноябрьской игры национальной команды с Аргентиной, передает корреспондент «СЭ» Павел ГУРЕВИЧ. На этот раз зрители покинули арены без серьезных задержек.
— Есть нарекания по выходу со стадиона? — вопрос Дворковичу.
— Поскольку я задержался в раздевалке, не видел, как выходили со стадиона болельщики. Потом уточню, проанализируем, были ли проблема. Пока ни о каких нареканиях не слышал. Если удалось справиться с потоками людей, значит, уроки выучены.
Россия — Бразилия
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