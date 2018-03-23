Борис Игнатьев о поражении российских футболистов в игре с Бразилией: игра с Францией покажет, что мы извлекли из этого урока

В пятницу, 23 марта, сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче со счетом 0:3.

— Поражение, конечно, обескураживает, но не думаю, что это самое главное, и, собственно говоря, ожидать, что мы могли сотворить чудо, не было веских оснований. Нас сегодня тестировала команда, в составе который собраны выдающиеся мастера, которые подготовлены во всех аспектах. Наши игроки долго присматривались к сопернику и его игровой манере и при этом предельно внимательно и ответственно выполняли все то, о чем они договаривались меж собой перед игрой.

По словам Игнатьева, игра была хорошо выстроена в обороне.

— Они откатывались, отдавали пространство большой группой, закрывали зоны для активной зоны игры соперника. Но при переходе из обороны в атаку— вот эти первые минут 20 — не хватало точности в передачах. Но во второй части этого же первого тайма наши стали гораздо увереннее. И обрели истинное психологическое состояние и настрой, — отметил эксперт, добавив, что извлечь выгоду для себя российским футболистам не позволяла разница в уровне технико-тактического мастерства.

Вице-президент клуба «Торпедо» подчеркнул, что игроки сборной России уступали в качестве — бразильцы были гораздо быстрее наших игроков.

— Три наших новых защитника выполнили свою задачу в первом тайме, но за счет командной игры. А во втором тайме мы изменили подход к игре, уже не было той дисциплины, но больше стали атаковать. Но соперник поднял скорость передвижения по полю. Бразильцы наказали нас трижды — но отмечу Акинфеева, он очень уверенно играл, — сказал Борис Игнатьев, добавив, что у российских футболистов есть поводы для переосмысления ситуации.

— Время до чемпионата есть, и игра с Францией покажет, что мы извлекли из этого урока, — заключил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: У российских футболистов в матче с бразильцами были моменты, которые они могли использовать

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»

Матч Россия — Бразилия на стадионе «Лужники» завершился со счетом 0:3 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершено строительство еще одного стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018

Бразильская сборная обыгрывает сборную России со счетом 3:0