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Борис Игнатьев о поражении российских футболистов в игре с Бразилией: игра с Францией покажет, что мы извлекли из этого урока
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Борис Игнатьев о поражении российских футболистов в игре с Бразилией: игра с Францией покажет, что мы извлекли из этого урока 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 23 марта, сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче со счетом 0:3.
Вице-президент клуба «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал «ВМ» исход встречи:
— Поражение, конечно, обескураживает, но не думаю, что это самое главное, и, собственно говоря, ожидать, что мы могли сотворить чудо, не было веских оснований. Нас сегодня тестировала команда, в составе который собраны выдающиеся мастера, которые подготовлены во всех аспектах. Наши игроки долго присматривались к сопернику и его игровой манере и при этом предельно внимательно и ответственно выполняли все то, о чем они договаривались меж собой перед игрой.
По словам Игнатьева, игра была хорошо выстроена в обороне.
— Они откатывались, отдавали пространство большой группой, закрывали зоны для активной зоны игры соперника. Но при переходе из обороны в атаку— вот эти первые минут 20 — не хватало точности в передачах. Но во второй части этого же первого тайма наши стали гораздо увереннее. И обрели истинное психологическое состояние и настрой, — отметил эксперт, добавив, что извлечь выгоду для себя российским футболистам не позволяла разница в уровне технико-тактического мастерства.
Вице-президент клуба «Торпедо» подчеркнул, что игроки сборной России уступали в качестве — бразильцы были гораздо быстрее наших игроков.
— Три наших новых защитника выполнили свою задачу в первом тайме, но за счет командной игры. А во втором тайме мы изменили подход к игре, уже не было той дисциплины, но больше стали атаковать. Но соперник поднял скорость передвижения по полю. Бразильцы наказали нас трижды — но отмечу Акинфеева, он очень уверенно играл, — сказал Борис Игнатьев, добавив, что у российских футболистов есть поводы для переосмысления ситуации.
— Время до чемпионата есть, и игра с Францией покажет, что мы извлекли из этого урока, — заключил эксперт.
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