Черчесов ушел от ответа на вопрос об опорном хавбеке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бразилии (0:3) в товарищеском матче не стал отвечать на вопрос о необходимости приглашения в команду чистого опорного полузащитника.

— Вы не считаете, что сборной России нужен чистый опорник?

— Что вы имеете под понятием «чистый опорник»?

— Человек, разрушающий игру.

— Он разрушает и свою, и чужую игру. (смех в зале).

— Так вам нужен такой футболист? Который бы условно не ходил бы вообще за чужую половину поля.

— Туда сейчас даже вратари иногда ходят. И центральные защитники — при штрафных, угловых и так далее. Поэтому ответьте, пожалуйста, на свой вопрос сами, и мы дальше будем думать. И по 1:7 мы проигрываем, и по 0:7, и 1:8 недавно проиграли, и все почему-то ничего не видят. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Россия — Бразилия