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Черчесов ушел от ответа на вопрос об опорном хавбеке
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Черчесов ушел от ответа на вопрос об опорном хавбеке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бразилии (0:3) в товарищеском матче не стал отвечать на вопрос о необходимости приглашения в команду чистого опорного полузащитника.
— Вы не считаете, что сборной России нужен чистый опорник?
— Что вы имеете под понятием «чистый опорник»?
— Человек, разрушающий игру.
— Он разрушает и свою, и чужую игру. (смех в зале).
— Так вам нужен такой футболист? Который бы условно не ходил бы вообще за чужую половину поля.
— Туда сейчас даже вратари иногда ходят. И центральные защитники — при штрафных, угловых и так далее. Поэтому ответьте, пожалуйста, на свой вопрос сами, и мы дальше будем думать. И по 1:7 мы проигрываем, и по 0:7, и 1:8 недавно проиграли, и все почему-то ничего не видят. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Россия — Бразилия
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