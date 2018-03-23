Черчесов ушел от ответа на вопрос об опорном хавбеке 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бразилии (0:3) в товарищеском матче не стал отвечать на вопрос о необходимости приглашения в команду чистого опорного полузащитника.
— Вы не считаете, что сборной России нужен чистый опорник?
— Что вы имеете под понятием «чистый опорник»?
— Человек, разрушающий игру.
— Он разрушает и свою, и чужую игру. (смех в зале).
— Так вам нужен такой футболист? Который бы условно не ходил бы вообще за чужую половину поля.
— Туда сейчас даже вратари иногда ходят. И центральные защитники — при штрафных, угловых и так далее. Поэтому ответьте, пожалуйста, на свой вопрос сами, и мы дальше будем думать. И по 1:7 мы проигрываем, и по 0:7, и 1:8 недавно проиграли, и все почему-то ничего не видят. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Россия — Бразилия