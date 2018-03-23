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У ФИФА нет никаких нареканий по организации матча Россия — Бразилия в «Лужниках»
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У ФИФА нет никаких нареканий по организации матча Россия — Бразилия в «Лужниках» 

RT на русском 12 минут назад
У представителя Международной федерации футбола (ФИФА) Колина Смита, присутствовавшего на контрольном матче между сборными России и Бразилии по футболу, который прошёл на московском стадионе «Лужники», не возникло никаких нареканий по организации встречи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексея Сорокина.
По словам чиновника, с точки зрения организации матча всё прошло штатно, а болельщики покинули трибуны «Лужников» за 11 минут.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу уступила Бразилии в контрольном матче.
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