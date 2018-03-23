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«Давайте тронем Абрамовича, и Путин пожалеет!» Кто и зачем может отнять «Челси» у русского владельца
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«Давайте тронем Абрамовича, и Путин пожалеет!» Кто и зачем может отнять «Челси» у русского владельца 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Журналисты газеты The Times написали, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля может спровоцировать появление новых санкций против российских бизнесменов. Если удается доказать коррупционное происхождение активов, то имущество могут конфисковать. Это касается как домов, так и любой другой собственности, например — клуба «Челси», который Абрамович купил в 2003 году. Так ли серьезно обстоят дела, выяснил телеканал «360».
В самом клубе никаких опасений по этому поводу пока нет. Команда продолжает тренироваться и готовится к матчу с Тоттенхэмом, который пройдет 1 апреля.
Тренировки идут, играем потихоньку.
Кто-то  говорит: давайте тронем Арбрамовича, и Путин пожалеет! Но не знаю, это же англичане, они всегда много разговаривают. А сделать все равно ничего не могут—
охранник клуба"Челси»
Сотрудники клуба говорят, что Абрамович часто бывает в клубе, приезжает на игры. Он со всеми общается, всегда спокойный и приветливый. Поэтому, учитывая отсутствие его реакции на статьи о санкциях в The Times, болельщики верят, что все это — лишь слухи и домыслы.
«Он столько денег вложил в этот клуб! Именно после прихода Абрамовича «Челси» стал чемпионом и выиграл огромное количество матчей. Было бы просто не логично оставлять клуб без такого покровителя. Абрамович — лучший», делится Родриго, футбольный фанат, который пришел купить билеты на очередной матч.
В барах и пабах тоже все спокойно. Никто не обсуждает санкции и уж тем более историю с отравлением Сергея Скрипаля. Болельщиков больше волнует предстоящий чемпионат мира по футболу, чем политические заголовки на обложках местных газет.
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