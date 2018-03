Промес выйдет в стартовом составе сборной Голландии на встречу с Англией

Голландия: Зут, Хатебур, ван Анхольт, ван Дейк, де Врей, де Лигт, Вейналдум, Стротман, Промес, Дост, Депай.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Гомес, Стоунс, Уолкер, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Стерлинг, Лингард, Рашфорд.

Напомним, что встреча пройдет сегодня, 23 марта, на поле стадиона «Амстердам Арена» и начнется в 22:45 по московскому времени.

Rashford starts for England with Walker as a right-sided centre-back. Van Dijk captains the Netherlands in Ronald Koeman's first game in charge. #NEDENG 📻 https://t.co/eaMoyp6WUV pic.twitter.com/2yxltDKbcG

