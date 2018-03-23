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Италия — Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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Италия — Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Не попавшие на чемпионат мира итальянцы проводят товарищеский матч с фаворитами турнира — сборной Аргентины.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Италия
Аргентина
Буффон Джанлуиджи • Флоренци Алессандро • Ругани Даниэле • Бонуччи Леонардо • Де Шильо Маттиа • Верратти МаркоЖоржиньо ФреллоПароло Марко • Кьеза Федерико • Иммобиле Чиро • Инсинье Лоренцо
Запасные: Бонавентура Джакомо • Кандрева Антонио • Дармиан Маттео • Огбонна Анджело • Верди Симоне • Перин Маттиа • Кристанте Бриан • Белотти Андреа • Спинаццола Леонардо • Гальярдини Роберто • Дзаппакоста Давиде • Пеллегрини Лоренцо • Феррари Джанмарко • Доннарумма Джанлуиджи • Кутроне Патрик
Кабальеро Вилли • Fabricio Bustos • Фасио Федерико • Отаменди Николас • Nicolas Tagliafico • Паредес ЛеандроБилья Лукас • Ло Сельсо Хиовани • Лансини Мануэль • Ди Мария Анхель • Игуаин Гонсало
Запасные: Месси ЛионельМаскерано Хавьер • Банега Эвер • Перотти Диего • Ромеро Серхио • Рохо МаркосПерес Пабло II • Акунья Маркос • Гусман Науэль • Меркадо Габриэль • Корреа Анхель • Павон Кристиан • Lautaro Martinez
23 марта. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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