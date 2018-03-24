Сборная Аргентины без Месси переиграла итальянцев в Манчестере 

Сборные Аргентины и Италии составили ещё одну пару звёздных команд, схлестнувшихся в товарищеском поединке в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018. Матч состоялся в Манчестере на стадионе «Этихад», являющийся домашним для команды «Манчестер Сити». Правда, к Чемпионату мира из этих двух команд готовится только Аргентина, а вот итальянцы на мундиаль не пробились и теперь выступают исключительно в качестве спарринг-партнёров для других сборных. Специально для этого был выписан временный тренер Луиджи Ди Бьяджо, в лице которого итальянскому футболу предстоит не ударить в грязь в поединках с командами собственно Аргентины, Англии, Саудовской Аравии, Франции и Голландии.
Протокол игры
Италия
Аргентина
75' Банега Эвер (0:1)
85' Лансини Мануэль (0:2)
Буффон Джанлуиджи • Флоренци Алессандро 61' (Дзаппакоста Давиде (61') • Бонуччи Леонардо • Ругани Даниэле • Де Шильо Маттиа • Пароло Марко 61' (Кандрева Антонио (61') • Жоржиньо Фрелло 85' (Белотти Андреа (85') • Верратти Марко 71' (Кристанте Бриан (71') • Кьеза Федерико 61' (Пеллегрини Лоренцо (61') • Иммобиле Чиро 74' (Кутроне Патрик (74') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Бонавентура Джакомо • Дармиан Маттео • Огбонна Анджело • Верди Симоне • Перин Маттиа • Спинаццола Леонардо • Гальярдини Роберто • Феррари Джанмарко • Доннарумма Джанлуиджи
Кабальеро Вилли • Fabricio Bustos 89' (Меркадо Габриэль (89') • Отаменди Николас • Фасио Федерико • Nicolas Tagliafico • Билья Лукас • Паредес Леандро 64' (Перотти Диего (64') • Лансини Мануэль • Ло Сельсо Хиовани 77' (Павон Кристиан (77') • Ди Мария Анхель 64' (Банега Эвер (64') • Игуаин Гонсало
Запасные: Месси Лионель • Маскерано Хавьер • Ромеро Серхио • Рохо Маркос • Перес Пабло II • Акунья Маркос • Гусман Науэль • Корреа Анхель • Lautaro Martinez
23 марта. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).
Матч на «Этихад» пропускал Лионель Месси. Хотя форвард «Барселоны» и попал в заявку, но сообщалось, что он прибыл в расположение команды с повреждением, поэтому Хорхе Сампаоли не стал рисковать лидером своей команды. Лео удобно расположился в ложе рядом с Серхио Агуэро без единого намёка на выход на поле. Тем более, что в атаке южноамериканцев есть, кому забивать.
Embed from Getty Images
Сборная Италии провела первую игру с момента преждевременного ухода из жизни Давиде Астори. Подопечные Ди Бьяджо пели гимн в футболах с номером 13, а перед стартовым свистком британского арбитра Мартина Аткинсона состоялась минута молчания в память о футболисте «Фиорентины» и сборной Италии.
Ну а затем началась игра в лучших традициях товарищеских игр сборных в самый разгар сезона. Футболисты не действовали на высоких скоростях, редко угрожали воротам друг друга, но постепенно команда Аргентины прибирала инициативу к своим рукам, а вернее — ногам. Сказать, что Италия играла без мяча, нельзя. Но при этом более резвые атаки аргентинцев смотрелись предпочтительнее. В отсутствие Месси бремя лидерства взял на себя Анхель Ди Мария, раз за разом обострявший игру своими забросами и передачами. К середине тайма южноамериканцы созрели и для первого опасного момента. Николас Отаменди из выгодной позиции пробил головой после подачи углового, и Джанлуиджи Буффон откровенно спас свою команду, Ещё один эпизод был у Леандро Паредеса, который весьма опасно практически без замаха пробил с дальней дистанции, но мяч проскочил рядом со штангой. В концовке тайма свой момент получил Гонсало Игуаин, пробивший с острого угла, но Буффон в игру вступил.
А вот в начале второй тайма 100%-й момент имела уже команда Италии. Прессинг европейской команды привёл к перехвату, прострелу в штрафную площадь, где Лоренцо Инсинье вывалился один на один. Нападающий «Наполи» имел много времени, чтобы как следует обработать мяч, но в итоге пробил не только мимо Кабальеро, но и мимо ворот. Аргентинцы ответили практически сразу, но Игуаин после подачи Ди Марии пробил головой над перекладиной. Что интересно, итальянцы не остановились и продолжили развивать своё преимущество, раз за разом создавая довольно неплохие атаки у владений Кабальеро. Неплохо открывался Чиро Иммобиле, и однажды голкиперу аргентинской команды даже пришлось вступить в игру после удара нападающего. Ещё один хороший момент имел Инсинье, но он решил пробить с острого угла, хотя мог и опасно прострелить на партнёра. Кабальеро справился.
К середине второго тайма посыпались замены со стороны обеих команд, после которых игра заметно оживилась, и футболисты стали находить, что нули на табло выглядят довольно скучно и неинтересно. Заметно нервничали и тренеры, будто принимали участие в матче плей-офф мирового первенства. Первой удача улыбнулась южноамериканцам и заставила Хорхе Сампаоли вспрыгнуть от счастья. Вышедший на замену Эвер Банега сыграл в стенку Ло Сельсо, после чего неотразимо пробил низом с линии штрафной площади. Итальянцы пытались спасти игру, но уже в заключительной десятиминутке нарвались на контратаку, которая завершилась неотразимым ударом с линии штрафной площади в исполнении Мануэля Лансини. Аргентинцы и не думали сдаваться, в итоге уверенно довели дело до победы.
Сборная Италии останется в Англии, где во вторник 27 марта сыграет в следующем товарищеском матче на «Уэмбли» с хозяевами, а вот аргентинцы отправятся в Мадрид на стадион «Ванда Метрополитано», где проведут не менее интересный поединок с командой Испании.