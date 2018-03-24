Сборная Аргентины без Месси переиграла итальянцев в Манчестере

Сборные Аргентины и Италии составили ещё одну пару звёздных команд, схлестнувшихся в товарищеском поединке в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018. Матч состоялся в Манчестере на стадионе «Этихад», являющийся домашним для команды «Манчестер Сити». Правда, к Чемпионату мира из этих двух команд готовится только Аргентина, а вот итальянцы на мундиаль не пробились и теперь выступают исключительно в качестве спарринг-партнёров для других сборных. Специально для этого был выписан временный тренер Луиджи Ди Бьяджо, в лице которого итальянскому футболу предстоит не ударить в грязь в поединках с командами собственно Аргентины, Англии, Саудовской Аравии, Франции и Голландии.

Протокол игры

Италия

Аргентина

75' Банега Эвер (0:1)

Запасные: Бонавентура Джакомо • Дармиан Маттео • Огбонна Анджело • Верди Симоне • Перин Маттиа • Спинаццола Леонардо • Гальярдини Роберто • Феррари Джанмарко • Доннарумма Джанлуиджи

23 марта. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).

Матч на «Этихад» пропускал Лионель Месси. Хотя форвард «Барселоны» и попал в заявку, но сообщалось, что он прибыл в расположение команды с повреждением, поэтому Хорхе Сампаоли не стал рисковать лидером своей команды. Лео удобно расположился в ложе рядом с Серхио Агуэро без единого намёка на выход на поле. Тем более, что в атаке южноамериканцев есть, кому забивать.

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Сборная Италии провела первую игру с момента преждевременного ухода из жизни Давиде Астори . Подопечные Ди Бьяджо пели гимн в футболах с номером 13, а перед стартовым свистком британского арбитра Мартина Аткинсона состоялась минута молчания в память о футболисте «Фиорентины» и сборной Италии.

Ну а затем началась игра в лучших традициях товарищеских игр сборных в самый разгар сезона. Футболисты не действовали на высоких скоростях, редко угрожали воротам друг друга, но постепенно команда Аргентины прибирала инициативу к своим рукам, а вернее — ногам. Сказать, что Италия играла без мяча, нельзя. Но при этом более резвые атаки аргентинцев смотрелись предпочтительнее. В отсутствие Месси бремя лидерства взял на себя Анхель Ди Мария, раз за разом обострявший игру своими забросами и передачами. К середине тайма южноамериканцы созрели и для первого опасного момента. Николас Отаменди из выгодной позиции пробил головой после подачи углового, и Джанлуиджи Буффон откровенно спас свою команду, Ещё один эпизод был у Леандро Паредеса, который весьма опасно практически без замаха пробил с дальней дистанции, но мяч проскочил рядом со штангой. В концовке тайма свой момент получил Гонсало Игуаин , пробивший с острого угла, но Буффон в игру вступил.

А вот в начале второй тайма 100%-й момент имела уже команда Италии. Прессинг европейской команды привёл к перехвату, прострелу в штрафную площадь, где Лоренцо Инсинье вывалился один на один. Нападающий «Наполи» имел много времени, чтобы как следует обработать мяч, но в итоге пробил не только мимо Кабальеро, но и мимо ворот. Аргентинцы ответили практически сразу, но Игуаин после подачи Ди Марии пробил головой над перекладиной. Что интересно, итальянцы не остановились и продолжили развивать своё преимущество, раз за разом создавая довольно неплохие атаки у владений Кабальеро. Неплохо открывался Чиро Иммобиле, и однажды голкиперу аргентинской команды даже пришлось вступить в игру после удара нападающего. Ещё один хороший момент имел Инсинье, но он решил пробить с острого угла, хотя мог и опасно прострелить на партнёра. Кабальеро справился.

К середине второго тайма посыпались замены со стороны обеих команд, после которых игра заметно оживилась, и футболисты стали находить, что нули на табло выглядят довольно скучно и неинтересно. Заметно нервничали и тренеры, будто принимали участие в матче плей-офф мирового первенства. Первой удача улыбнулась южноамериканцам и заставила Хорхе Сампаоли вспрыгнуть от счастья. Вышедший на замену Эвер Банега сыграл в стенку Ло Сельсо, после чего неотразимо пробил низом с линии штрафной площади. Итальянцы пытались спасти игру, но уже в заключительной десятиминутке нарвались на контратаку, которая завершилась неотразимым ударом с линии штрафной площади в исполнении Мануэля Лансини. Аргентинцы и не думали сдаваться, в итоге уверенно довели дело до победы.

Сборная Италии останется в Англии, где во вторник 27 марта сыграет в следующем товарищеском матче на «Уэмбли» с хозяевами, а вот аргентинцы отправятся в Мадрид на стадион «Ванда Метрополитано», где проведут не менее интересный поединок с командой Испании.