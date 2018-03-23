Заболотный: сборная России будет стремиться к тому, чтобы выиграть ЧМ-2018

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал домашнее поражение от сборной Бразилии (0:3) в товарищеском матче, а выразил мнение, что национальная команда будет стремиться к высокой задаче на ЧМ-2018.

«Не будем вешать нос, у нас есть ещё одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол. Можно ли было проводить контрольные поединки с более лёгкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими. Хоть это плохой опыт, мы проиграли, но мы привыкаем к скоростям, которые показывают команды с более хорошим мастерством, и шагаем вперёд. В таких матчах мы прибавляем, выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем. Не хотелось бы ставить эту игру как самую важную, вы всё увидите в будущем, всё впереди.

Было бы труднее, если бы был Неймар? Не знаю. Сегодня мне понравился Марсело, он хорошо двигается. Сложно сравнивать трибуны в Питере и трибуны в Москве. В Питере стадион закрытый, поэтому там шум другой. Мне нравится в «Лужниках», это очень уютный стадион. «Крестовский» мне тоже нравится, ведь это мой домашний стадион.