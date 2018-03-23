Ещё
Заболотный: сборная России будет стремиться к тому, чтобы выиграть ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заболотный: сборная России будет стремиться к тому, чтобы выиграть ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал домашнее поражение от сборной Бразилии (0:3) в товарищеском матче, а выразил мнение, что национальная команда будет стремиться к высокой задаче на ЧМ-2018.
«Не будем вешать нос, у нас есть ещё одна игра, в которой мы будем реабилитироваться и показывать другой футбол. Можно ли было проводить контрольные поединки с более лёгкими соперниками? Это вопрос к главному тренеру. Он высказал по этому поводу хорошую теорию, и я его полностью поддерживаю: чтобы стать лучшими в мире, надо играть с лучшими. Хоть это плохой опыт, мы проиграли, но мы привыкаем к скоростям, которые показывают команды с более хорошим мастерством, и шагаем вперёд. В таких матчах мы прибавляем, выходим на новый уровень игры, даже если проигрываем. Не хотелось бы ставить эту игру как самую важную, вы всё увидите в будущем, всё впереди.
Было бы труднее, если бы был Неймар? Не знаю. Сегодня мне понравился Марсело, он хорошо двигается. Сложно сравнивать трибуны в Питере и трибуны в Москве. В Питере стадион закрытый, поэтому там шум другой. Мне нравится в «Лужниках», это очень уютный стадион. «Крестовский» мне тоже нравится, ведь это мой домашний стадион.
Нам задачу на чемпионат мира ещё не ставили, но самая высокая задача — выиграть чемпионат. Мы будем к этому стремиться», — передает слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Чемпионат.com: последние новости
Мбаппе, Жиру и Гризманн – в стартовом составе сборной Франции на матч с Колумбие Германия – Испания: стали известны стартовые составы Кудряшов: из бразильцев, с кем доводилось играть, тяжелее всего — против Косты
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию347
«Она ворвалась как смерч»19
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ109
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение