В товарищеском матче играют чемпионы Европы, португальцы, и соперник сборной России по чемпионату мира — египтяне.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Португалия
Египет
Бету Антониу • Геррейро Рафаэль • Роланду Жорже • Седрик Соареш • Алвеш Бруну • Силва Бернарду • Мариу Жоау • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Андре Силва • Роналду Криштиану
Запасные: Адриен Силва • Фернандеш Бруну • Фернандеш Мануэл • Куарежма Рикарду • Патрисиу Руй • Лопеш Антони • Нету Луиш • Руй Мариу • Фонте Жозе • Канселу Жоау • Гомеш Андре • Гуэдеш Гонсалу • Желсон Мартиньш
Mohamed Al Shenawi • Хассан Махмуд • Абдуль-Шафи Мохамед • Хегази Ахмед • Фатхи Ахмед • Габр Али • Эль-Саид Абдалла • Хамед Тарек • Эльнени Мохамед • Хассан Ахмед VIII • Салах Мохамед
23 марта.
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