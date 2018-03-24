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Сборная Португалии забила дважды на последней минуте и вырвала победу в матче с Египтом
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Сборная Португалии забила дважды на последней минуте и вырвала победу в матче с Египтом 

Евро-футбол.Ру 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В пятницу в швейцарском Цюрихе состоялся товарищеский матч между сборными Португалии и Египта — соперником россиян по группе на грядущем Мундиале. Развязка встречи получилась неожиданной.
Протокол игры
Португалия
Египет
56' Салах Мохамед (0:1)
(1:1) Роналду Криштиану 90'
(2:1) Роналду Криштиану 90'
Бету Антониу • Геррейро Рафаэль • Роланду Жорже • Седрик Соареш • Алвеш Бруну • Силва Бернарду 68' (Желсон Мартиньш (68') • Мариу Жоау 61' (Куарежма Рикарду (61') • Невеш Рубен 76' (Фернандеш Бруну (76') • Моутинью Жоау 62' (Гомеш Андре (62') • Андре Силва 76' (Гуэдеш Гонсалу (76') • Роналду Криштиану
Запасные: Адриен Силва • Фернандеш Мануэл • Патрисиу Руй • Лопеш Антони • Нету Луиш • Руй Мариу • Фонте Жозе • Канселу Жоау
Mohamed Al Shenawi • Абдуль-Шафи МохамедХассан Махмуд • Габр Али • Хегази АхмедФатхи АхмедЭль-Саид Абдалла 66' (Варда Амр (66') • Эльнени Мохамед • Хамед Тарек 87' (Ашур Хоссам (87') • Салах Мохамед 79' (Шикабала Махмуд (79') • Хассан Ахмед VIII 62' (Мохсен Марван (62')
Запасные: Закария МоменЭль-Мухамади Ахмед • Морси Сэм • Самир Саад • Тарек Амро • Собхи Рамадан • Ayman Ashraf • Эль-Шенави Ахмед
23 марта.
Старт встречи получился очень активным и ярким, несмотря на практически отсутствие моментов: команды играли без центра поля, взвинтив темп. Удивительно, но первый момент встречи записали на свой счёт египтяне, а что ещё удивительнее — в нём даже не поучаствовал Мохаммед Салах. Эль-Ненни сделал классный заброс на Эль-Саида в сторону дальней штанги, однако хавбек «Аль-Ахли» не сумел переиграть опытного стража ворот португальской дружины Бету в ближнем бою.
После этого момента португальцы активизировались и стали атаковать ещё больше, однако «селесао» никак не могли «растянуть» оборону номинальных гостей и были вынуждены бить часто из-за пределов штрафной. Эти удары никакой опасности для голкипера египтян Эль-Шенави не несли. Единственный опасный момент «европейских бразильцев» состоялся на исходе получаса игры, когда Роналду мощно пробил, исполняя свободный удар, и защитник сборной Египта был вынужден выносить мяч с ленточки ворот своей национальной дружины.
Во второй половине первого тайма игра успокоилась и команды уже не так активно летели в атаку, чаще перекатывая мяч у своих ворот. К сожалению, болельщики на стадионе и зрители у своих мониторов увидели лишь два удара в створ за весь первый тайм. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
Вторая сорокапятиминутка встречи началась более неспешно, чем первая: команды катали мяч в центре поля, допуская много брака при переходе в атаку. Однако оказалось, что Мохаммед Салах просто-напросто выбрал тактику «эффект неожиданности», выдав бурю после затишья. Лидер египетской сборной возглавил контратаку своей команды и, покатив налево на Эль-Саида, получил тут же игровой снаряд обратно и с линии штрафной точно пробил в нижний угол ворот Бету — без шансов для стража ворот сборной Португалии, 0:1.
Португальцы тут же стали играть более активно, однако к моментам у чужих ворот это никак не приводило: не хватало последнего паса, чтобы взломать оборону североафриканцев. На исходе часа встречи лидер чемпионов Европы Криштиану Роналду решил взять игру на себя и мощно пробил с линии штрафной площадки по воротам сборной Египта, сместившись с фланга в центр — Эль-Шенави парировал удар звездного форварда «Реала» и сборной Португалии.
Египтяне в заключительном отрезке встречи стали сильнее прижиматься к своим воротам, что ещё сильнее усложнило жизнь подопечным Фернандо Сантуша. Однако уже в компенсированное время португальцы всё-таки дожали африканцев: Криштиану Роналду ответил Мохаммеду Салаху, эффектно вколотив мяч головой после подачи Рикардо Куарежмы с правого фланга — 1:1. Когда казалось, что португальцы героически вырвали ничью, Куарежма, как под копирку, прострелил верхом на лидера своей сборной и форвард «Реала» вновь забил игровой снаряд головой в сетку ворот Эль-Шенави — 2:1. Сумасшедшая развязка не самого зрелищного матча! Будем надеяться, что россияне не будут тянуть до 94-й минуты и решат все свои вопросы на чемпионате мира намного раньше.
Максим ФРИДМАН
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