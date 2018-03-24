Сборная Португалии забила дважды на последней минуте и вырвала победу в матче с Египтом

В пятницу в швейцарском Цюрихе состоялся товарищеский матч между сборными Португалии и Египта — соперником россиян по группе на грядущем Мундиале. Развязка встречи получилась неожиданной.

Протокол игры

Португалия

Египет

56' Салах Мохамед (0:1)

(2:1) Роналду Криштиану 90'

23 марта.

Старт встречи получился очень активным и ярким, несмотря на практически отсутствие моментов: команды играли без центра поля, взвинтив темп. Удивительно, но первый момент встречи записали на свой счёт египтяне, а что ещё удивительнее — в нём даже не поучаствовал Мохаммед Салах . Эль-Ненни сделал классный заброс на Эль-Саида в сторону дальней штанги, однако хавбек «Аль-Ахли» не сумел переиграть опытного стража ворот португальской дружины Бету в ближнем бою.

После этого момента португальцы активизировались и стали атаковать ещё больше, однако «селесао» никак не могли «растянуть» оборону номинальных гостей и были вынуждены бить часто из-за пределов штрафной. Эти удары никакой опасности для голкипера египтян Эль-Шенави не несли. Единственный опасный момент «европейских бразильцев» состоялся на исходе получаса игры, когда Роналду мощно пробил, исполняя свободный удар, и защитник сборной Египта был вынужден выносить мяч с ленточки ворот своей национальной дружины.

Во второй половине первого тайма игра успокоилась и команды уже не так активно летели в атаку, чаще перекатывая мяч у своих ворот. К сожалению, болельщики на стадионе и зрители у своих мониторов увидели лишь два удара в створ за весь первый тайм. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Вторая сорокапятиминутка встречи началась более неспешно, чем первая: команды катали мяч в центре поля, допуская много брака при переходе в атаку. Однако оказалось, что Мохаммед Салах просто-напросто выбрал тактику «эффект неожиданности», выдав бурю после затишья. Лидер египетской сборной возглавил контратаку своей команды и, покатив налево на Эль-Саида, получил тут же игровой снаряд обратно и с линии штрафной точно пробил в нижний угол ворот Бету — без шансов для стража ворот сборной Португалии, 0:1.

Португальцы тут же стали играть более активно, однако к моментам у чужих ворот это никак не приводило: не хватало последнего паса, чтобы взломать оборону североафриканцев. На исходе часа встречи лидер чемпионов Европы Криштиану Роналду решил взять игру на себя и мощно пробил с линии штрафной площадки по воротам сборной Египта, сместившись с фланга в центр — Эль-Шенави парировал удар звездного форварда «Реала» и сборной Португалии.