Уткин назвал тренерским поражение сборной России по футболу от Бразилии в контрольном матче

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от контрольного матча между сборными России и Бразилии, который прошёл на московском стадионе «Лужники» и завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 0:3. «Сейчас очень коротко. Чисто тренерское поражение. Не поражение как таковое, проиграть Бразилии можно, хотя и совершенно не нужно. Вот это поражение — тренерское. Последняя треть первого тайма породила иллюзию, что можно сыграть с бразильцами на результат. Между тем ничья в первом тайме — следствие того, что наши играли исключительно в сдерживание. И в концовке провели пару-тройку атак и взбодрились. Черчесов захотел победу. Оголил тылы он. Иначе нельзя объяснить, команда сама не пошла бы вперед забивать», — приводит слова Уткина «Советский спорт» со ссылкой на канал комментатора в сети Telegram.

По словам эксперта, во втором тайме встречи российская сборная смотрелась неубедительно и беззащитно.

«Можем только сдерживать. Можно написать и поподробнее, но, с другой стороны, зачем? Утро покажет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу уступила Бразилии в контрольном матче.