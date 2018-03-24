Санкт-Петербург может претендовать на летние Игры 2032 или 2036 года

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что город может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года.

Об этом он сказал в ответ на запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой , которая предложила повторно рассмотреть строительство океанариума во Фрунзенском районе города.

«Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города-кандидата на проведение лентих Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня.

В этой связи размещение центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта на предложенном в вашем обращении альтернативном участке не представляется возможным", — говорится в ответе Полтавченко, размещённом на официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Ближайшие летние Игры пройдут в Токио (в 2020 году), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2028).