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Неприятной неожиданностью закончилась покупка футболки во Владивостоке
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Неприятной неожиданностью закончилась покупка футболки во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Покупка футболки в одном из известных магазинов во Владивостоке обернулась неожиданной неприятностью для горожанки, сообщает PRIMPRESS.
По словам девушки, опубликовавшей рассказ в соцсети Instagram под ником @avatsia, она купила футболку в магазине Ostin.
«Дали большой пакет, наверное, меньше не было, по дороге домой купила литр молока и колготки. Вышла из машины, сделала 2 шага и оторвались обе ручки! Вес чуть больше килограмма!», — написала пострадавшая.
Она добавила, что лояльно относится к этой марке одежды, но этот инцидент ее «очень расстроил».
«Зачем тогда давать такие большие пакеты? Если учитывать, что магазины расположены в торговых центрах с супермаркетами продовольственных товаров? Экономия на пвд это плохо! Обратите внимание на качество!», — заключила горожанка.
Пост в соцсети собрал более 500 комментариев: в основном пользователи смеются над этой «новостью дня», сетуя на то, что «писать больше не о чем». Кто-то из подписчиков даже посчитал, что ручки у пакета были вырваны намеренно.
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