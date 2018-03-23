Тите: Взял бы Акинфеева и Головина в сборную Бразилии

— Остались какие-то сомнения по поводу тактики и состава на ЧМ? — Рад, как справились с игрой. Мы смогли воплотить в жизнь задуманное. Мы смогли забить из положений, которые мы разбирали. Команда хорошо технически оснащена. Команда усвоила уроки прошлого, игроки смогли реализовать голевые моменты. Команда справилась с задачей, сделала выводы. Будем продолжать работать, команда полностью готова к чемпионату мира.

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В первом тайме мы прощупывали соперниками, во втором — работали над реализацией. Не все и сразу бывает так просто. Каждый футболист должен превосходить себя, и вместе команда при помощи тренеров должна становиться все лучше и лучше. Если мы все будем отдавать себя, то мы достигнем результата. Важно быть эмоционально сильным, это порой помогает перевернуть концовки.

— Кого бы из сборной России вы бы взяли в сборную Бразилии? — Станислав Черчесов хорошо натренировал свою команду, в игре с Испанией. Я бы выделил Головина, агрессивного и мастеровитого игрока. Также Смолов, который быстро решает голевые моменты. Еще Алексей Миранчук , быстрый и умный игрок. Акинфеев? Конечно, прекрасный технически оснащенный вратарь.

— Что думаете о Дугласе Косте и Коутиньо? — Все игроки важны. Четыре месяца назад мы начали работать на поиском наилучших позиций для ведущих наших футболистов. Стараюсь найти в каждом лучшие стороны. Долго отбирал игроков для сборной. Дуглас? Я ему сказал давно, что ты будешь играть за сборную, если будет выкладываться по полной и адаптироваться к личностных характеристикам соперника.

— С педагогической точки зрения, какие результаты принесет победа над Россией? — Мы должны продолжать играть этой линией защиты. Мы должны искать альтернативу в атаке. Россия иногда навязывала свою игру, но в опорной зоне хорошо проявил себя Каземиро. Выбранная тактика показала: мы подошли к игре правильно. Любая игра — это опыт и анализ независимо от результата.