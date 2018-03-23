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Как живет Таня из Волоколамский, ставшая звездой интернета после встречи с губернатором МО
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Как живет Таня из Волоколамский, ставшая звездой интернета после встречи с губернатором МО 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Школьница сумела прорваться к губернатору Андрею Воробьеву в момент, когда он общался с жителями. Корреспонденты телеканала «360° Подмосковье» разыскали девочку и пообщались с ее родителями.
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