Тренер сборной Бразилии по футболу выделил в составе россиян Акинфеева и линию нападения

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Сборная России по футболу обладает интересной и техничной линией нападения и очень качественным вратарем Игорем Акинфеевым . Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Бразилии Тите.

В пятницу сборная России проиграла бразильцам в контрольной игре со счетом 0:3.

На вопрос, кого бы он взял в сборную Бразилии из российских игроков, Тите ответил с помощью помощника: «Извините, но я боюсь неправильно произнести фамилии. Головин — очень интересный, агрессивный игрок. То же можно сказать о Самедове, Смолове, Миранчуке, которые хороши технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной, Акинфеев — очень качественный голкипер с отличным процентом спасений».

Специалист остался доволен игрой своей команды. «Я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, потому что мы смогли воплотить в жизнь то, что намечали. Команда технически хорошо готова, мы смогли реализовать свои моменты, так что команда справилась с поставленной задачей. Мы продолжим выбранную линию, считаю, что команда готова к чемпионату мира», — сказал он.

Тренер пояснил, почему его команде удалось реализовать свои моменты только во втором тайме. «Ты должен найти нужный момент, чтобы воспользоваться слабыми местами соперника. Можно сказать, что мы искали этот момент», — сказал он.

На чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная Бразилии сыграет в группе Е вместе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.