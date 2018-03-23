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Александр Самедов: Могли больше пропустить, но могли и забить
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Александр Самедов: Могли больше пропустить, но могли и забить 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Александр, вы играли справа при схеме в три защитника. Испытавали неудобства? — Почему я их должен испытывать? Мы так уже два года играем. До этого не было никаких проблем.
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— Все-таки, сегодня вам противостояла одна из лучших команд мира. — А до этого мы играли с Аргентиной, Бельгией, Португалией. Понятно, игроки у Бразилии экстра-класса…
— Первый тайм у нашей сборной получился неплохим. — Судя по счету, да. Но мы видим, что есть над чем работать.
— Счет по игре? — Могли больше пропустить, имели возможность забить. Что есть, то есть. Нужно делать выводы и двигаться дальше.
— Что творилось в раздевалке после финального свистка? — Это там и должно оставаться.
— Почему, на ваш взгляд, не было аншлага на трибунах? — Этого я не знаю.
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