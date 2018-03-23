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Самедов — об игре с бразильцами: «Могли пропустить еще больше»
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Самедов — об игре с бразильцами: «Могли пропустить еще больше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда могла пропусти еще больше от бразильцев в товарищеской встрече (0:3). При этом хавбек не рассказал, что обсуждали футболисты в раздевалке по окончании встречи.
— До этого играли с бельгийцами и португальцами, где есть игроки высшего класса, как и бразильцы, — сказал Самедов. — Сегодня было тяжело. Первый тайм мы неплохо начали. Нам еще есть, над чем работать. Могли и больше пропустить, были шансы забить, но что есть, то есть — нужно делать выводы.
— О чем говорили в раздевалке после игры?
— То, что происходило в раздевалке, должно там и остаться. (Павел ГУРЕВИЧ)
Россия — Бразилия
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